- “Problemele apar din modelul de afaceri specific al Silicon Valley Bank. Iar imaginea aici in Europa este foarte diferita. Bancile noastre sunt in general intr-o forma buna”, a declarat Donohoe intr-o conferinta de presa, dupa discutiile ministrilor de finante din zona euro. “Le-am consolidat enorm…

- Bancile din zona euro nu au nicio expunere la Silicon Valley Bank (SVB), iar bancile din zona euro se afla intr-o situație buna, a declarat luni președintele miniștrilor de finanțe din zona euro, Paschal Donohoe, citat de Reuters.

- Miniștrii europeni de finanțe și comisarul european pentru economie au minimizat riscul de contagiune al prabușirii bancii americane Silicon Valley Bank (SVB), in timp ce acțiunile bancilor europene au inregistrat cea mai mare prabușire de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, noteaza agenția Reuters.Indicele…

- "Am luat nota de reactia decisiva si rapida a autoritatilor SUA. La nivelul UE, exista o prezenta extrem de limitata a Silicon Valley Bank in UE si suntem in legatura cu autoritatile competente relevante", a precizat purtatorul de cuvant., transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fondul de garantare a…

- Ministerul de Finante al Marii Britanii si Banca Angliei lucreaza impreuna pentru a minimiza perturbarea care ar putea rezulta din partea diviziei britanice a bancii americane Silicon Valley Bank, care a fost inchisa pe neasteptate vineri, a anuntat sambata ministerul, citat de Reuters.Oficialii…

- Ministrii de Finante din tarile membre UE au inceput marti discutiile cu privire la reformarea regulilor fiscale europene, pentru a le ajusta la realitatile post-pandemie, caracterizate prin datorii mari si nevoi semnificative de investitii, si mizeaza pe un acord in luna martie, transmite Reuters,…

- Parlamentarii Uniunii Europene au sustinut marti un proiect de lege pentru a implementa ultima etapa a regulilor de capital bancar, adaugand cerinte ”prohibitive” pentru a acoperi riscurile legate de criptoactive, transmite Reuters. Comisia pentru afaceri economice a Parlamentului European a aprobat…

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana au convenit luni asupra plafonarii pretului la gaze, dupa saptamani de discutii pe marginea acestei masuri de urgenta care a divizat opiniile in blocul comunitar in incercarea de a controla criza energetica. Kremlinul a raspuns calificand plafonul drept “inacceptabil”,…