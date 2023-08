Ministrii apararii din statele vest-africane au schitat un plan pentru o interventie militara in Niger, in cazul in care presedintele ales democratic, Mohamed Bazoum, nu va fi readus la putere maine. Mohamed Bazoum a fost inlaturat saptamana trecuta printr-o lovitura de stat, cea de-a saptea care a avut loc in Africa de Vest, incepand cu 2020. Regimul militar instalat in urma puciului a denuntat orice amestec extern si a transmis ca are de gand sa lupte in cazul unei interventii. Aceasta ar putea duce la un conflict regional mai amplu, dat fiind ca alte doua regimuri militare venite la putere…