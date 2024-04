Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obisnuite, in urmatoarele doua saptamani, in intreaga tara. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca dupa aceea, timp de alte doua saptamani, temperatura medie va fi apropiata de cea specifica perioadei. Saptamana 25.03.2024 – 1.04.2024 Valorile…

- ANM a emis vineri, 1 martie 2024, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani."Valorile termice vor caracteriza in continuare o vreme mai calda decat normalul perioadei pentru inceputul lunii martie. De la mijlocul saptamanii viitoare vor fi innorari temporare, iar precipitațiile vor fi in extindere.…

- De ce te curentezi? In fizica, fenomenul are denumirea de incarcare electrostatica. Ce se intampla mai exact? Pielea ta prin frecarea de diverse suprafete se incarca electric. Spre exemplu, picioarele care se freaca de covor in timpul mersului sparg atomii de pe aceasta suprafata, eliberand o anumita…

- Saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile vestice.Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul intregii…

- Prognoza meteo saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nord-estice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile sud-vestice, dar si deficitar in cele nordice,…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in toata țara pana aproape de sfarșitul lunii martie, anunța meteorologii. In unele zone va ploua abundent, mai spun specialiștii. Prognoza meteo pentru saptamana 19 – 26 februarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…

- Cu toate ca mai sunt aproape trei saptamani pana la prima luna de primavara, Romania se bucura de temperaturi ridicate, specifice lui aprilie. Meteorologii spun ca temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara. Iar aceasta situația…

- Directorul DSVSA Argeș, Sorin Sorescu, a reprezentat Romania la un eveniment european dedicat siguranței alimentelor. Saptamana trecuta, la Bologna, in Italia, s-a desfașurat o intalnire internaționala avand ca scop o mai buna pregatire privind siguranța alimentelor, cu tema ”Contactul materialelor…