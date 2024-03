Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Ungaria a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a i se transmite un protest in urma unor declaratii ale lui Joe Biden, care a spus ca Viktor Orban cauta sa impuna o dictatura in Ungaria, presedintele democrat facand aceste afirmatii dupa ce rivalul sau republican la…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a raspuns criticilor aparute dupa ce a luat cina cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, la Forumul Diplomatic din Antalya, el spunand ca unele tari europene i-au cerut chiar sa le faciliteze un contact cu rusii, relateaza MTI, conform News.ro. „Sa vorbesti…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a luat cina cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, la Forumul Diplomatic din Antalya, care s-a desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute, fiind filmat la masa cu reprezentantul Kremlinului. El a primit critici, dar a explicat imaginile, scrie News.ro.Premierul…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, s-a intilnit cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi. Aceștia au discutat despre relațiile bilaterale și despre necesitatea stabilirii unei paci juste și durabile in Ucraina. Potrivit Ministerului ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba s-a intilnit cu omologul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York, urmand sa participe la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Presa de stat de la Moscova subliniaza faptul ca avionul in care s-a aflat delegația condusa de Lavrov a zburat pe “ruta de nord”, evitand sa survoleze “țarile neprietenoase”,…

- Ministrul maghiar de externe și relații economice externe Peter Szijjarto și omologul sau ucrainean Dmitri Kuleba vor purta discuții, pe 29 ianuarie, pentru a pregati o intilnire intre premierul ungar Viktor Orban și președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Potrivit lui Szijjarto, negocierile sale…

- Ungaria va dovedi ca este capabila „sa fie un bun presedinte al Consiliului UE”, cand va prelua presedintia in a doua jumatate a acestui an, a declarat miercuri sefa statului ungar Katalin Novak in cadrul unei intalniri cu membrii corpului diplomatic acreditat in Ungaria, relateaza MTI. Cu aceasta ocazie,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat marți ca Ungaria iși va ridica obiecția fața de aderarea Bulgariei la Schengen dupa ce parlamentul bulgar va confirma oficial eliminarea unei taxe suplimentare pe transportul de gaz rusesc. „Am fost informat de catre colegul meu bulgar ca ieri…