Miniştri Guvern Orban. Programul audierilor de miercuri, 30 octombrie Potrivit calendarului aprobat de Parlament, miercuri vor fi audiați in comisii urmatorii liberali, desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban: 9.00 - Ionuț Stroe, propus la Ministerul Tinererului, in ședința comisiilor reunite pentru invațamant 10.00 - Monica Anisie, propusa la Ministerul Educației, in Comisiile reunite pentru invațamant. 11.00 - Virgil Popescu, propus ministru al Economiei, in Comisiile economice reunite ale Parlamentului. 12.00 - Ion Ștefan, propus la Ministerul Dezvoltarii, in Comisiile reunite pentru administrație publica. 13.00… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt dintre miniștrii Guvernului Orban au fost audiați, marți, in Comisiile parlamentare. Ministrii desemnati la Fonduri Europene, Sanatate, Cultura, Aparare, Interne, Agricultura și Mediu au primit aviz favorabil, in timp ce Florin Cițu, propus pentru Finanțe a primit aviz negativ, cu 19 voturi „pentru”…

- Adrian Nechita Oros, nominalizat ministru al Agriculturii, a primit aviz favorabil in Comisiile reunite pentru agricultura, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu dupa ce a picat votul din Parlament: ‘A fost un vot politic’ . Adrian Nechita Oros, nominalizat ministru al Agriculturii,…

- Marcel Bolos, ministrul propus al fondurilor Europene, este primul ministru din cabinetul Orban avizat de comisiile parlamentare de specialitate. El a fost audiat in Comisiile reunite de afaceri europene și a avut voturi “pentru” inclusiv de la PSD și Pro Romania. Au fost 21 de voturi pentru, 4 contra…

- Incep audierile pentru ministrii propusi de Ludovic Orban in Cabinetul sau, care va ajunge la vot, in plenul Parlamentului, lunea viitoare, pe 4 noiembrie. Conducerea reunita a Parlamentului a adoptat prounerea PSD, cu audieri marti si miercuri, pe parcursul a doua zile. Liberalii ar fi vrut ca audierile…

- Iata programul audierilor din ședințele Comisiilor parlamentare de specialitate reunite, potrivit Mediafax: Marți: 9.00 - Ion Marcel Boloș, ministrul propus al Fondurilor Europene, audiat marți in ședința Comisiilor reunite pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților…

- Potrivit Mediafax, noua lista a ministrilor ar arata in felul urmator: Vicepremier Raluca Turcan 1. Educație – Monica Anisie 2. Economie + Energie – Virgil Popescu 3. Externe – Bogdan Aurescu 4. Aparare – Nicolae Ciuca 5. Munca – Violeta Alexandru 6.…

- Ludovic Orban a definitivat lista miniștrilor pe care ii va propune in Guvernul PNL cu care intenționeaza sa se prezinte in Parlament, pentru a obține votul de investitura, au declarat surse din PNL pentru G4Media.ro . Fiecare nume din viitorul Cabinet a fost discutat și aprobat și de președintele Klaus…

- Ludovic Orban va depune, joi, in Parlament, lista ministrilor cu care se prezinta in fata deputatilor si senatorilor, pentru votul de investitura. Lista va fi validata in sedinta conducerii centrale a PNL, care se reuneste la ora 13.00. Ultimele modificari aduse listei Guvernului se refera la portofoliile…