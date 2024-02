Florin Barbu , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale , a fost, in luna ianuarie, ministrul cel mai mediatizat din randul colegilor sai din Guvern, urmat de Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice. In ianuarie, ministrul Florin Barbu a fost foarte mult mediatizat, fiind menționat in 9.073 de materiale in presa din țara, insumand o audiența generala de 310,047,162 de contacte, potrivit mediaTRUST. Momentul de varf a fost atins pe 15 ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor și transportatorilor. In aceeași zi, premierul Marcel Ciolacu a participat…