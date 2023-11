Stiri pe aceeasi tema

- Doar Autoritatea Palestiniana poate guverna Gaza dupa incheierea razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat la Manama, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, transmite Reuters. "Hamas nu mai poate controla Gaza", a insistat Borrell in cadrul Dialogului de la Manama,…

- Primul camion care va livra combustibil Fasiei Gaza de la impunerea de catre Israel a unui asediu total asupra enclavei, pe fondul razboiului sau cu Hamas, a traversat miercuri punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre enclava palestiniana si Egipt, au declarat doua surse de securitate egiptene,…

- Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a inaintat luni mai multe propuneri despre modul in care Fașia Gaza ar trebui sa fie administrata dupa ce se termina razboiul dintre Israel și Hamas. El a cerut statelor arabe sa se implice mai mult, și nu doar material, intr-o viitoare administrație palestiniana…

- Papa Francisc a facut duminica un apel emoționant pentru oprirea conflictului din Gaza, solicitand ajutor umanitar și ajutor pentru cei raniți pentru a atenua situația „foarte grava” de acolo, transmite Reuters. „Ma tot gandesc la situația grava din Palestina și Israel, unde mulți oameni și-au pierdut…

- Rusia si China si-au exprimat miercuri dreptul de veto in cazul unui proiect de rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, elaborat de SUA, privind razboiul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas din Fasia Gaza, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Proiectul de rezolutie urmarea sa abordeze…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…

- Armata isralieana a transmis, sambata seara, ca pregatește „urmatoarele etape ale razboiului” impotriva Hamas, prin implementarea unei „game largi de planuri operaționale ofensive” care includ un „atac comun și coordonat din aer, de pe mare și de pe uscat”. In același timp, purtatorul de cuvant al Forțelor…

- Acțiunile Israelului in Gaza au mers dincolo de „sfera autoapararii”, a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, potrivit Times of Israel.Beijingul a criticat acțiunile Israelului in Gaza și a cerut intoarcerea la masa negocierilor cat mai curand posibil. Acțiunile Israelului in Gaza au mers dincolo…