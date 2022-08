Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al tarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de catre turisti, potrivit unei postari pe Facebook a Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al tarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de catre turisti, anunta Ministerul Turismului, relateaza News.ro. „Evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul dintre Comisia Europeana pentru Turism (CET) si TCI Research, pe baza recenziilor…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al tarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de catre turisti, anunta Ministerul Turismului, relateaza News.ro . „Evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul dintre Comisia Europeana pentru Turism (CET) si TCI Research, pe baza recenziilor…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al țarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de turiști, a anunțat sambata Ministerul Turismului. Primele trei poziții au fost ocupate de Muntenegru, Polonia și Italia. Dupa Romania, in clasament urmeaza Grecia, Serbia, Republica Ceha,…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al tarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de catre turiști, potrivit unei postari pe Facebook a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului. Conform sursei citate, evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul dintre Comisia Europeana…

- Evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul dintre Comisia Europeana pentru Turism (CET) și TCI Research, pe baza recenziilor (rating & review) formulate de vizitatori, inventariate din mai mult de 25 de surse, printre care menționam TripAdvisor, Google Reviews, Facebook, Expedia și Booking.…

- Autoritațile maghiare de reglementare in domeniul energiei și utilitaților publice a anunțat ca in Ungaria, cheltuielile generale raman mici, in ciuda scumpirilor ce au loc la nivel european. In Spania, in luna iunie, gazul a fost de 10 ori mai scump fața de cel unguresc. In iunie, Budapesta a fost,…

- Se apropie sezonul vacanțelor, iar mulți romani se pregatesc in aceasta perioada pentru concediu. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, unele țari au ridicat o mare parte din restricții. In multe state europene se menține insa obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in…