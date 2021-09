Finalizarea Pasajului Mogosoaia asigura fluidizarea circulatiei pe Centura Nord a Capitalei. “Contractul incheiat cu SC STRABAG SRL pentru constructia Pasajului de la Mogosoaia este in valoare de 32.259.665,70 lei fara TVA. Executia lucrarilor a inceput in aprilie 2020 darea in trafic fiind realizata astazi inainte de termenul contractual, prevazut pentru aprilie 2022”, anunta Ministerul Transporturilor. La eveniment au participat ministrul interimar al transporturilor si infrastructurii, Dan Vilceanu, si prim-ministrul Florin Citu. Alaturi de cei doi demnitari au fost prezenti reprezentanti…