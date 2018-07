"In marja Summit-ului 16+1 de la Sofia, a fost semnat Memorandumul de Intelegere privind cooperarea in domeniul transporturilor si infrastructurii intre Ministerul Transporturilor din Romania si Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma din R. P. Chineza. Semnatarii documentului au fost ministrul roman al Transporturilor, Lucian Sova, si presedintele Comisiei chineze, He Lifeng", anunta Guvernul, precizand ca "memorandumul reflecta interesul comun ferm al celor doua parti pentru aprofundarea si diversificarea colaborarii bilaterale in doua sectoare cu importanta majora pentru dezvoltarea…