- Taiwan este parte a Chinei inca din antichitate, iar Declarația de la Cairo din 1943 stipuleaza ca toate teritoriile pe care Japonia le-a luat de la China, inclusiv insula Taiwan, trebuie sa i le restituie. In Declarația de la Potsdam din 1945 se reitereaza ca prevederile Declarației de la Cairo trebuie…

- China iși va menține permanent porțile deschise catre exterior, saluta investițiile din alte țari și va continua sa depuna eforturi pentru constituirea unui mediu de afaceri de prima clasa mondiala, orientat catre piața, internaționalizare, cu respectarea legilor. De asemenea, China va impartași lumii…

- In ajunul Anului Dragonului pe care il sarbatoresc chinezii și vietnamezii, președintele Chinei, Xi Jinping, și secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez, Nguyễn Phu Trọng, și-au trimis vineri mesaje de felicitare de anul nou. Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV Articolul…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de felicitare omologului Malaeziei, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, cu ocazia preluarii funcției. Xi a aratat ca China și Malaezia sunt țari vecine care au bune relații. Din 1974, cele doua parți au susținut respectul reciproc, beneficiile și caștigul…

- Alegerile din regiunea Taiwan apartin afacerilor interne ale Chinei, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat in vizita in Egipt. Potrivit acestuia, indiferent de rezultate, alegerile nu vor schimba realitatea potrivit careia, in mod fundamental, in lume exista o singura China, iar Insula…

- Conferința de premiere a cadrelor medicale care au avut contribuții remarcabile in asigurarea de servicii medicale in strainatate a avut loc vineri la Beijing. Evenimentul a marcat și a 60-a aniversare de la trimiterea primei echipe medicale din China in strainatate. Cu acest prilej, președintele Chinei,…

- Reuniunea de Anul Nou din cadrul Conferinței Consultative Politice a Poporului din China (CCPPC) a avut loc vineri la Beijing. Președintele Xi Jinping a ținut un discurs in care a subliniat ca misiunea desavarșita a Partidului Comunist Chinez (PCC) și a țarii in era noua consta in construirea unei țari…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat miercuri ca baza prieteniei dintre China și Vietnam este a celor doua popoare, dar viitorul acestei prietenii va fi menținut de tineri. Xi s-a intalnit cu reprezentanți ai tinerilor…