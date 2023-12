Ministerul Sănătății va redistribui posturi rămase vacante după recentul rezidențiat Dupa examenul de rezidențiat, sesiunea din noiembrie 2023, au ramas 197 de posturi vacante. Ministerul Sanatații a anunțat printr-un comunicat ca le va redistribui. Posturile ramase neocupate la concursul de rezidențiat din noiembrie 2023 vor fi, in cele din urma, ocupate. Ministerul Sanatații organizeaza redistribuirea acestora, in conformitate cu prevederile legale, pentru candidații care au obținut punctaj de promovare in sesiunea din mai 2023. Posturile ramase neocupate sunt, in general, dintre cele specifice specialitaților deficitare, de pilda medicina de familie, medicina de urgența, chirurgie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

