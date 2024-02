SRI face angajări masive! Iată ce calități trebuie să ai pentru a ocupa un post Serviciul Roman de Informații (SRI) face angajari masive. Reprezentanții instituției au publicat o lista lunga cu posturi vacante pentru recrutarea de personal atat civil cat și militar. SRI face angajari masive! Iata ce calitați trebuie sa ai pentru a ocupa un post. „Nu vei purta pelerina, dar vei avea ocazia sa realizezi lucruri marețe. Poți face primul pas catre o cariera in SRI aplicand pentru unul din locurile dedicate din instituțiile de invațamant civile și militare”, au transmis reprezentanții SRI. Printre posturile vacante pe care SRI le-a scos la concurs se numara postul de ofițer operativ,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații anunța ca face selecție de personal pentru o lista intreaga de posturi de ofițeri operativi și analiști. Anunțul publica pe Facebook a starnit imediat reacții. „Nu vei purta pelerina, dar vei avea ocazia sa realizezi lucruri marețe. Poți face primul pas catre o cariera…

- Noutatea se regasește in Regulamentul pentru incadrarea profesorilor pe posturi, publicat miercuri in Monitorul Oficial, potrivit edupedu.ro Pana acum, regula era incadrare in regim de plata cu ora pana la numarul maxim de ore pe saptamana pentru o norma de predare-invațare-evaluare și de instruire…

- Reprezentantii asociatiilor de fermieri din sectorul bovin au intrat la discutii cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, printre principalele probleme semnalate fiind cele legate de subfinantarea in sectorul de ameliorare a raselor, acordarea ajutorului national tranzitoriu si…

- Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu nu au avut discuția decisiva privind instalarea unui nou director civil in fruntea SRI, deoarece președintele amana sa vina cu o propunere catre Parlament, susțin surse politice pentru Libertatea. Eduard Hellvig a demisionat din fruntea Serviciului in iulie 2023.Serviciul…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) va beneficia de o creștere cu peste 25% a bugetului, in 2024. Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS) va beneficia de sume record, care insa vor scadea incepand cu 2025. Proiectul de lege privind Bugetul de Stat pe 2024 prevede o alocare de aproape 1,9 miliarde de…

- 11 persoane au fost reținute și alte patru puse sub control judiciar dupa perchezițiile DNA de la Spitalul Județean de Urgența din Botoșani. Printre persoanele reținute se numara fostul manager al spitalului, Doina Caba , directorul ingrijiri, medici șefi, asistenți șefi și alți funcționari din spital.…

- Serviciile de informatii militare din Israel intrasera in urma cu un an in posesia unui document de patruzeci de pagini care detalia, punct cu punct, un atac precum cel din 7 octombrie. Acest atac a ucis aproximativ 1.200 de persoane in Israel. O investigatie realizata de The New York Times arata ca,…

- Pe 28 octombrie, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei spre promulgare aceasta lege.Potrivit actului normativ, la absolvire, persoanelor vizate nu li se va acorda gradul militar si nu vor fi incadrate in structurile Ministerului Afacerilor Interne. Totodata, prin legea criticata se prevede exonerarea…