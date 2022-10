Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de finante din Uniunea Europeana au ajuns la un Acord general pe initiativa REPowerEU in timpul reuniunii Consiliului Afaceri Economice si Financiare desfasurata marti, 4 octombrie, la Luxembourg. ”Adoptarea in Consiliul ECOFIN a propunerii REPowerEU demonstreaza ce inseamna, de fapt, solidaritatea…

- Prima transa din fondurile europene stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta va ajunge in tara noastra cel tarziu la inceputul lunii octombrie. Guvernul intentioneaza sa foloseasca acesti bani pentru construirea de sosele si cai ferate, dar si pentru reducerea abandonului scolar sau digitalizarea…

- Ministerul Sanatații a publicat trei studii de piața pentru echipamentele și produsele medicale aferente achizițiilor centralizate care se vor derula in cadrul Componentei 12 – Sanatate, Planul Național de Redresare și Reziliența, dupa cum urmeaza: – I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca nu va astepta modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru a face investitii in sistemul de irigatii din Romania, mai ales ca exista o lege si fonduri bugetare prevazute in acest sens, dar va aborda acest subiect la Comisia Europeana…

- Ministerul Sanatații a publicat marti, 26 iulie 2022, Ghidul de finanțare pentru Centrele Comunitare Integrate aferent Componentei 12 – Sanatate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifica I1.4: Centre Comunitare Integrate. Un numar de 200 de centre comunitare…

- Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene și Fondul European de Investiții anunța lansarea apelului pentru selecția intermediarilor financiari pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri pentru Redresare (”Recovery Equity Fund” sau ”REF”), o investiție finanțata printr-o contribuție de 400…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, solicita includerea de urgenta a sistemului de irigatii in Planul National de Redresare si Rezilienta, in conditiile in care are loc renegocierea acestuia.