Ministerul Sănătății strânge profesioniștii din domeniu să ajute ca voluntari în zonele afectate de cutremurele din Turcia Ministerul Sanatații, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie, mobilizeaza profesionistii din domeniu care doresc sa ajute ca voluntari in constituirea unor echipe medicale care sa fie disponibile pentru deplasare in zonele afectate de cutremurele din Turcia. „Ministerul Sanatatii, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie, mobilizeaza profesionistii din sanatate care doresc sa ajute ca voluntari in constituirea unor echipe medicale care sa fie disponibile pentru deplasare in zonele afectate. Totodata, a fost organizata o campanie de donare de sange pentru victimele cutremurului… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

