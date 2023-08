Ministerul Sănătății: Nouă pacienți sunt intubați și ventilați mecanic Potrivit ultimului bilanț (29 august) al Ministerului Sanatații, in urma exploziei de la Crevedia, 9 pacienți sunt intubați și ventilați mecanic: 3 in spitale din țara și 6 in spitale din strainatate. Ministerul Sanatații precizeaza ca in spitalele din București sunt internate 27 de victime ale exploziilor care au avut loc in localitatea Crevedia. La Spitalul Clinic de Urgența București sunt doi pacienți intubați și ventilați mecanic și la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, un pacient in aceeași situație. Despre ceilalți 24 de pacienți, medicii spun ca sunt intr- o stare medie sau ușoara: – 11 pacienți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua dintre persoanele ranite in exploziile de la Crevedia sunt intubate și ventilate mecanic, 3 in spitale din București și 6 in unitati spitalicesti din afara Romaniei, a informat marti Ministerul Sanatatii (MS), conform Agerpres.Dintre pacientii intubati aflați in țara, doi sunt la Spitalul Clinic…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia se afla internati in unitati medicale din Romania si sunt intubati si ventilati mecanic si alti sase pacienti sunt intubati si ventilati mecanic in unitati spitalicesti din afara Romaniei, a informat marti Ministerul Sanatatii. Dintre cei trei…

- Familiile pacienților transferați in spitale din strainatate primesc ajutor din partea romanilor stabiliți acolo. Rudele devastate de situația grea prin care trec sunt cazate in casele romanilor plecați din țara. Starea celor 12 pacienți, noua pompieri și trei civili, este una stabila. Un pompier și…

- In urma exploziilor letale care au avut loc sambata la o stație de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Crevedia, langa București, Romania a solicitat asistența din partea UE pentru tratarea victimelor cu arsuri grave. Citește și: In total, noua țari (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania,…

- O parte dintre cei 56 raniti de exploziile produse la o statie GPL din Crevedia sunt in stare critica, arata datele Ministerului Sanatații. Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate…

- Douasprezece persoane care au suferit arsuri grave in explozia de sambata de la o statie de gaz lichefiat din Crevedia au fost deja transferate in spitale din alte tari europene, a anuntat luni Comisia Europeana, care a precizat ca in total, noua tari s-au oferit sa primeasca pacientii prin intermediul…

- 12 persoane ranite la Crevedia vor fi tratate in spitale din strainatate, in Austria, Germania, Norvegia, Italia sau Belgia. Unul dintre pacientii transferati la Milano este in stare critica, insa pentru cei doi pompieri transferati in Belgia medicii care ii ingrijesc un prognostic bun, dar ei vor sta…

- 58 de persoane au fost ranite, iar doua persoane și-au pierdut viața, in urma exploziilor de la stația GPL de la Crevedia, a anunțat duminica ministrul sanatații, Alexandru Rafila, intr-o actualizare a bilanțului celor afectați de evenimentele de sambata.Dintre persoanele ranite, doua persoane au fost…