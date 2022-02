Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța, joi, ca in centrele de evaluare COVID va putea merge orice persoana care are test pozitiv, pentru evaluarea starii de sanatate și pentru a primi tratament antiviral gratuit. „Serviciile medicale acordate in centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu…

- Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București, vineri, in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant…

- Inca cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate, vineri, informeaza Ministerul Sanatatii. Astfel, totalul imbolnavirilor din Romania cu aceasta noua tulpina a Covid-19, a crescut la 43. „Persoanele infectate cu tulpina Omicron, adica 4 barbati si o femeie au varste cuprinse intre…

- Artistul Victor Socaciu a incetat din viața, luni, la varsta de 68 de ani. Acesta se afla in spitalul Carol Davila din București de o luna de zile, insa eforturile depuse de medici de a-i salva viata au fost in zadar. Acesta urma sa implineasca 69 de ani in cateva zile. Victor Socaciu a fost internat…

- O persoana a murit, iar patru au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, intre Bucuresti si Ploiesti. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova, accidentul a avut loc in localitatea Potigrafu din judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au…

- Noua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate, joi, in Romania, majoritatea in București, anunța Ministerul Sanatații. Potrivit Ministerului Sanatații, este vorba despre despre 6 persoane (3 barbați și 3 femei) cu varste cuprinse intre 19 și 84 de ani, din București,…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca a fost confirmat al unsprezecelea caz de infectare cu Omicron a virusului Sars-Cov-2 in Romania, fiind vorba despre o femeie din București, fara istoric de calatorie in afara țarii. Femeia, de 31 de ani, este asistenta medicala intr-un spital de boli infecțioase…

- Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților…