- Cele doua scenarii care se vor aplica de luni, 13 septembrie, pentru fiecare școala din Romania, sunt asemanatoare cu cele din anul anterior școlar, dar limita la care școala trece in scenariul 2 este la...

- Populațiile tinere - adolescenți, adulții tineri - se bucura de o aparenta stare de sanatate, se simt intr-o forma mai buna și pe ei nu-i sperie atat de tare un virus, de unde un interes mai scazut pentru vaccinare, insa in Romania, in ultima saptamana, avem, in comparație cu saptamana precedenta, o…

- Alianța Pacienților Cronici o va da in judecata pe Ioana Mihaila, pentru dezastrul de la Ministerul Sanatații. Pacienții sunt condamnați la moarte, din cauza lipsei medicamentelor vitale, a transmis președintele Alianței, Cezar Irimia. In prezent, sute de mii de bolnavi cronici nu au acces…

- Florin Cițu a avut, marți, o serie de discuție cu Raed Arafat, șeful DSU, in care a fost analizat calendarul relaxarilor masurilor anti-covid de la 1 august. Prim-ministrul a spus ca nu scapam de masca in interior deocamdata. „Relaxari, nu restricții. Nu scapam de masca in interior deocamdata. Ora de…

- City managerul Timisoarei, Matei Creiveanu, a explicat motivele pentru care administratia Fritz, din care face parte, nu livreaza inca proiecte spectaculoase, asa cum s-ar astepta multi dintre timisoreni.

- In tot acest timp, Carol al II-lea nu s-a instrainat de evenimentele din Romania, conform jurnalului sau. In notele sale zilnice, iși așternea pe hartie suferința pe care o traia prin indepartarea de fiul sau, dar și de țara sa, motiv pentru care, cat Regele Mihai a fost monarhul Romaniei, ii trimitea…

- Florin Hozoc, directorul principalului distribuitor de imunoglobulina din Romania, a declarat, pentru REALITATEA PLUS, ca aceasta criza a fost generata de lipsa stocurilor de la ceilalți distribuitori din țara. Situație generata de scaderea drastica a colectarii de plasma umana, princialul ingredient…

