- Reintroducerea serviciului militar obligatoriu in Romania este exclusa, in condițiile in care pericolul ca țara noastra sa fie atacata nu exista, potrivit ministrului Apararii Angel Tilvar.

- La inceputul acestui an, Angel Tilvar, ministrul Apararii, a vorbit publicului, la intrebarile presei, despre convocarea pentru 24 de ore a rezervistilor din Romania.La inceputul acestui an, pe data de 1 ianuarie, s au implinit 17 ani de cand a fost suspendata executarea serviciului militar obligatoriu…