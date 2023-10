Stiri pe aceeasi tema

- banCompaniile membre ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit despagubiri in valoare totala de peste 110 milioane de lei in baza asigurarilor de calatorie, in perioada 2019 – 2022, a anuntat, miercuri, UNSAR, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Finantare aditionala pentru Proiectul privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 25 mai 2023. ”Prin acest…

- Doi pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia, care se afla internati in unitati medicale din Romania, si alti cinci care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Doi pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia, care se afla internati in unitati medicale…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , s-a referit la sistemul de sanatate din Romania ca avand doua viteze: pe de-o parte sunt medicii care vin de acasa, din timpul lor liber pentru a salva veti, pe de alta parte sunt medicii care refuza sa consulte pacientii. Alexandru Rafila afirma ca va schimba…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, ca desfasoara, in urmatoarele trei luni, o campanie nationala de informare si constientizare asupra importantei vaccinarii, sub sloganul „Stiu, nu doar sper ca o sa fiu bine! Ma vaccinez!”. Bugetul proiectului este de peste 21 de milioane de lei. „Campania…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va fi gazda unui exercițiu la scara larga in domeniul lichidarii consecințelor dezastrelor, in cadrul Proiectului EURO MED REACT. Astfel, in Republica Moldova urmeaza sa ajunga 147 de reprezentanți ai echipelor de salvatori din Letonia, Romania, Slovacia,…