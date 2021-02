Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat formularul prin care parinții elevilor care se intorc luni la școala iși dau acordul pentru testarea rapida cu teste antigen a acestora. Ministerul recomanda ca documentul sa fie dus din prima zi. „In cazul elevilor care prezinta in timpul orelor de curs simptome specifice…

