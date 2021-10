Ministerul Sănătății a finalizat astăzi repartiția dozelor de anticorpi monoclonali Ministerul Sanatații a finalizat astazi, 14 octombrie 2021, repartiția dozelor de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2. Astfel, un numar de 5206 fiole de anticorpi monoclonali vor ajunge in 134 unitați sanitare cu paturi pentru tratarea unui numar de 2603 pacienți. Repartizarea s-a realizat in conformitate cu deciziile comisiei de boli infecțioase și a ținut cont de rata de infectare la mia de locuitori din localitate, numarul de pacienți internați și cel al personalului medical specializat pentru administrare, disponibil in unitațile sanitare. Asemenea altor medicatii antivirale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a finalizat astazi, 14 octombrie 2021, repartiția dozelor de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2. Astfel, un numar de 5206 fiole de anticorpi monoclonali vor ajunge in 134 unitați sanitare cu paturi pentru tratarea unui numar de 2603 pacienți. Vezi aici repartiția…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca a finalizat repartitia dozelor de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2, iar 5.206 fiole ajung in 134 de unitati sanitare cu paturi pentru tratarea unui numar de 2.603 pacienti. ‘Repartizarea s-a realizat in conformitate cu deciziile Comisiei de…

- Campania anuala de vaccinare antigripala gratuita a Ministerului Sanatații va incepe saptamana viitoare, conform unui comunicat al Ministerului Sanatații. Sursa citata precizeaza ca intenționeaza imunizarea unui numar cat mai mare de persoane cu risc ridicat de imbolnavire prin utilizarea a unui numar…

- Premii substanțiale in bani oferite la Loteria Vaccinarii, care va incepe saptamana viitoare, recent fiind semnat Ordinul comun al Ministerului Sanatații și Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului privind conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare și stabilirea atribuțiilor instituțiilor…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, luni, ordinul pentru organizarea loteriei de vaccinare. Documentul vizeaza conditiile de participare si organizare. Vor fi 19 extrageri pana la 31 decembrie si se vor acorda 1.139 premii, in valoare totala de 15 milioane de lei. Ministerul…

- Parinții infectați cu Covid-19 vor putea fi tratați in secțiile de pediatrie unde sunt internați și copiii lor: Anunțul Ministerului Sanatații Parinții infectați cu Covid-19 vor putea fi tratați in secțiile de pediatrie unde sunt internați și copiii lor: Anunțul Ministerului Sanatații In cursul zilei…

- Ordinul ministrului Sanatații privind acordarea alocației de hrana sub forma tichetelor de masa, persoanelor care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, a fost semnat in data de 10 septembrie de catre ministrul Cseke Attila. Conform documentului, persoanele care…

- Conform documentului, persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocație de hrana in valoare de 100 lei, sub forma a 5 tichete de masa.Persoanele vaccinate cu schema completa vor putea intra in posesia tichetelor de masa la centrul de vaccinare,…