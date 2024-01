Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Farmaciilor Traditionale si a Practicienilor anunta ca va solicita clarificari in privinta aspectelor de ordin administrativ ce afecteaza activitatea farmacistilor practicieni, dupa ce un Ordin emis de Ministerul Sanatatii si publicat recent in Monitorul Oficial stabileste ca prescriptiile…

- Farmaciile din Romania vor putea vinde de acum inainte antibiotice fara reteta, conform unui ordin al Ministerului Sanatații publicat recent in Monitorul oficial. Romanii vor putea cumpara antibiotice fara rețeta din farmacie, insa tratamentul eliberat va fi doar pentru maximum trei zile. Ministerul…

- Din acest an, romanii iși vor putea procura antibiotice fara reteta! Recent, Ministerul Sanatații a publicat in Monitorul Oficial un ordin care va modifica modalitatea in care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele. Ce condiții exista, insa, pentru pacienți? Cum puteți lua antibiotice…

- Valoarea tichetelor de masa pentru donatorii de sange va crește semnificativ, de la 1 ianuarie 2024.Recent, Ministerul Sanatații a aprobat un proiect pentru acordarea tichetelor de masa donatorilor, incercand sa stimuleze donarea de sange. In prezent, cetațenii romani beneficiaza de 7 bonuri, avand…

- Zeci de angajati ai Ministerului Sanatatii protesteaza, miercuri dupa-amiaza, in fata institutiei, reclamand inechitatile salariale si ”discriminarea” la care sunt supusi in raport cu cei ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), potrivit news.ro.Protestatarii de la Ministerul Sanatatii…