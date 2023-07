Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe rus a condamnat luni ceea ce a numit ”un atac terorist ucrainean” asupra Podului Crimeei ce face legatura intre Rusia si Crimeea , o ”operatiune” in care doi oameni au fost ucisi si un copil ranit si in care ”Occidentul ar putea fi complice”, relateaza Agerpres. ”Daca vor fi dezvaluite…

- Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea - peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 - de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei.

- Kremlinul a declarat ca nu a luat o decizie finala in privința acordului pentru transportul cerealelor prin Marea Neagra, care expira pe 17 iulie. Purtatorul de cuvant. Dmitri Peskov, a afirmat ca mai este timp ca Occidentul sa indeplineasca acele puncte ale ințelegerii care privesc Rusia, scrie Rador.Moscova…

- Rusia nu vede niciun temei pentru a prelungi acordul care a permis Ucrainei sa-si reia exporturile de cereale prin porturile sale maritime dupa ce armata rusa a impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul pornit in februarie 2022, prin urmare Ministerul rus de Externe a transmis marti ca navele…

- Ministerul rus de Externe a venit cu noi acuzații la adresa guvernarii Republicii Moldova, care ar vrea sa „atraga țara in conflictul din țara vecina”. „Occidentul, cu mainile Kievului, atrage in mod activ Moldova in conflictul din Ucraina, iar regimul de la Chișinau se lasa implicat in toate aceste…

- Ministerul rus de Externe a avertizat sambata, 24 iunie, țarile occidentale impotriva oricarei tentative de a „profita” de situația interna din Rusia, asigurand ca revolta gruparii Wagner nu va impiedica atingerea „obiectivelor operatiunii militare speciale” in Ucraina, transmite agenția rusa de presa…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Moscova in legatura cu decizia guvernului de la Tokyo de a furniza echipamente militare Ucrainei, informeaza Reuters.