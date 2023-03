Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu isi va reexamina suspendarea participarii sale la tratatul New START cu privire la dezarmarea nucleara incheiat cu SUA pana cand Statele Unite nu isi vor schimba politica fata de Ucraina, a declarat miercuri ministrul rus adjunct de externe Serghei Riabkov, citat Interfax, potrivit Reuters,…

- Federația Rusa continua seria acuzațiilor impotriva Ucrainei, anume ca forțele de la Kiev ar vrea sa invadeze Transnistria. Ministerul rus de Externe a avertizat Statele Unite, țarile NATO și autoritațile ucrainene impotriva unui alt „pas aventuros” in ceea ce privește Transnistria, se arata intr-o…

- Guvernul chinez spera ca Rusia și Statele Unite vor putea soluționa diferențele privind Tratatul privind masurile pentru reducerea și limitarea in continuare a armelor strategice ofensive (START, START-3) și sa asigure punerea in aplicare a acestuia in continuare. Acest lucru a fost anunțat miercuri,…

- China este „profund ingrijorata” ca razboiul din Ucraina ar putea „scapa de sub control”, a transmis marți, 21 februarie, ministrul chinez de externe, Qin Gang, care a cerut țarilor relevante sa nu „mai alimenteze focul”, intr-o aluzie voalata la adresa SUA, transmite Reuters. „China este profund ingrijorata…

- Rusia a venit cu prima sa reacție, dupa ce șefa statului Maia Sandu a oferit detalii legate de planul Federației Ruse de a destabiliza situația in țara noastra, rasturnarea actualei puteri și inlocuirea acesteia cu una fidela Kremlinului. Ministerul rus de Externe a catalogat aceste afirmații ca fiind…

- "Ceea ce am vazut in Statele Unite face parte dintr-un tipar in care China și, de asemenea, Rusia iși intensifica activitațile de supraveghere a aliaților NATO", a declarat Stoltenberg, informeaza Reuters, citat de Rador. Declarațiile vin dupa ce avioanele de lupta militare americane au doborat duminica…

- Ministerul rus de Externe a cerut intr-o nota oficiala transmisa Ambasadei SUA din Moscova sa inceteze sa se amestece in afacerile interne ale Rusiei, a declarat o sursa diplomatica apropiata de conducerea MAE pentru agentiile de presa oficiale ruse TASS si RIA Novosti. „Ambasadei SUA la Moscova i-a…

- Discuțiile dintre Moscova și Washington privind reluarea inspecțiilor in temeiul tratatului de reducere a armelor nucleare New Start ar fi urmat sa aiba loc in luna noiembrie, in Egipt, dar Rusia le-a amanat, relateaza HotNews.ro.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, a susținut ca…