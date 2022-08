Stiri pe aceeasi tema

- ”Comisia Europeana a anuntat aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Romania in valoare de 358 milioane de euro pentru sustinerea intreprinderilor in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca aceasta respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. Prin aceasta masura sunt sprijinite investitiile…

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 16.572.524,07 lei pentru 20 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 74.955.517,06 lei pentru 104 proiecte de investitii, mai arata comunicatul de presa al MDLPA. Conform sursei citate, in cadrul celor doua etape…

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 7.093.700,76 de lei pentru 13 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 84.365.163,86 de lei pentru 104 de proiecte de investitii. Situatia platilor efectuate este disponibila pe site-ul MDLPA, la link: https://mdlpa.ro/pages/plati.…

- Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat 24.014 de vouchere in cadrul etapei a doua a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla pentru electrocasnice), informeaza AFM. Institutia a publicat marti…

- PESCADO GRUP S.R.L. anunța lansarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru”, proiect nr. RUE 3160 din 20-06-2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituita prin OUG nr. 963/24.05.2022. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor avea la dispoziție o perioada de inscrieri de 7 zile pentru a-și depune proiectele in sistemul de granturi IMM Recover, in cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, prin care beneficiarii vor putea obține ajutoare de cate 50.000-500.000 de euro,…

- Aplicantii masurii IMM Agri-Food – „Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar”, care au fost declarati neeligibili in urma pre-evaluarii automate, realizate de sistemul IMM Recover, vor primi, incepand de miercuri, notificari de respingere, pe platforma granturi.imm.gov.ro,…

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 12.309.774,10 lei pentru 12 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 36.237.341,71 lei pentru 74 proiecte de investitii. Situatia platilor efectuate este disponibila pe site-ul MDLPA, la link: . In cadrul celor…