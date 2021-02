Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca Directiva Europeana privind Habitatele interzice uciderea deliberata a ursilor in Romania, dar, prin derogare, se poate „interveni” in populatia ursilor in cazurile in care se constata ca respectivele animale au atacat oameni.

- Vincze Lorant a susținut in fața Comitetului pentru petiții din Parlamentul European documentul reprezentanților Consiliilor Județelor Harghita, Mureș, Covasna și Brașov. Vincze Lorant a vorbit despre situația unica din Romania, unde, de aceea, este nevoie de o soluție unica pentru cele patru județe.…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) sustine ca este imposibila fabricarea de vaccinuri si medicamente de ultima generatie intr-un orizont mai scurt de trei ani si asta doar daca autoritatile vor sa acorde importanta cuvenita acestui domeniu strategic. „De fapt,…

- Echipa de futsal United Galați a reușit o performanța remarcabila: s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor! United Galați va reprezenta Romania in optimile de finala ale Ligii campionilor la futsal, dupa ce a trecut in faza „16-imilor” de Rekord Bielsko-Biala, campioana Poloniei in…

- Potrivit Ministerului Mediului, Tanczos Barna a participat, luni, la sediul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, la o intalnire privind finalizarea si operationalizarea noului SUMAL - sistemul electronic de urmarire a trasabilitatii lemnului, solicitand echipei de dezvoltare ca graficul de implementare…

- „Cel mai important rezultat al ultimelor doua zile din punctul nostru de vedere și al tuturor este acela de crestere a increderii intre formatiunile politice care isi propun sa formeze o coalitie majoritara in Parlament. Credem ca am ajuns la o incredere necesara pentru aceasta coaliție și ne propunem…

- Experții World Wide Fund (WWF), organizație care lupta pentru protecția mediului, arata ca nu pot fi date ordine pentru vanarea urșilor fara un recensamant al acestora, care sa identifice numarul lor real. Ursul este specie protejata, iar directivele europene permit doar vanarea exemplarelor agresive,…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei continua sa surprinda, dar in sens negativ, la Campionatul European din Danemarca. A pierdut pana acum toate meciurile pe le-a disputat, cu o singura excepție, victoria cu Polonia, una dintre cele 4 formații care deja au fost eliminate de la turneul final. In…