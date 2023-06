Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va construi un cablu de fibra optica de 254 de kilometri intre Marea Mediterana si Marea Rosie, creand o legatura continua intre Europa, tarile din Golf si Asia, a anuntat duminica Ministerul de Finante din aceasta tara, transmite Reuters. Grupul energetic de stat EAPC va construi cablul de-a…

- Rechinii fac din nou victime in stațiunea Hurghada din Egipt, unde anul trecut, și-a pierdut viața o romanca. De data aceasta, un barbat rus a murit, dupa ce a fost atacat de un rechin. Ministerul Mediului din Egipt a declarat ca barbatul a fost ucis dupa ce a fost atacat de un rechin tigru in apele…

- Trei turiști britanici au fost dați disparuți și 12 au fost salvați dupa ce o ambarcațiune a luat foc in largul coastei egiptene a Marii Roșii, au declarat oficiali egipteni și surse de securitate. O inregistrare video filmata de pe o barca aflata in apropiere, care a efectuat salvarea, a aratat flacari…

- Imagini teribile filmate in statiunea Hurghada, unde isi fac vacanta mii de romani in fiecare an. Turistii aflati pe plaja au surprins momentul in care un inotator a fost atacat de un rechin, la doar cateva zeci de metri de mal. Victima nu a supravietuit. Autoritatile egiptene au interzis sporturile…

- Autoritațile egiptene au interzis inotul pe o parte a coastei Marii Roșii, unde un rus a murit joi in urma unui atac al rechinilor. Un cetațean rus a murit joi in urma unui atac al unui rechin in Marea Roșie, in largul coastei orașului Hurghada. Consulatul general a cerut cetațenilor sa ramana vigilenți…

- Un cetațean rus a murit joi dupa ce a fost atacat de rechini in Marea Roșie, in largul coastei Hurghada din Egipt, informeaza consulul general al Federației Ruse la Hurghada, Viktor Voropaev, relateaza TASS."Rusul a murit in urma unui atac al rechinilor", a declarat consulul general, adaugand ca…