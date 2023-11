Ministerul Educației invita unitațile de invațamant preuniversitar sa inițieze proiecte de prevenire a violenței și a infracțiunilor in mediul școlar. Școlile se pot inscrie in program pana pe 10 decembrie. Ministerul Educației aloca 1.407.473 de lei pentru ca in cel puțin 250 de școli din intreaga țara sa se poata desfașura programe pentru reducerea violenței in mediul școlar. Numarul estimativ al beneficiarilor este de 20.000 de elevi și 10.000 de parinți. Bugetul maxim care poate fi alocat unei unitați de invațamant este de 4.000 de lei. Unitațile de invațamant se pot inscrie la Centrele Judetene…