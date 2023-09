Ministerul educației a stabilit data examenului de definitivare din 2024. Ce trebuie să știi? Ministerul Educației a anunțat astazi, pe pagina sa de Facebook, calendarul examenului de definitivare pentru anul viitor. Proba scrisa va avea loc pe 24 iulie 2024. „In contextul intrarii in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023, precizam ca, pana in anul școlar 2027-2028 inclusiv, examenul de definitivat se organizeaza in condițiile stabilite in Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare”, au scris reprezentații Ministerului Educației, pe pagina de socializare a instituției. Astfel, potrivit calendarului de organizare și desfașurare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

