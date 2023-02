Ministerul Dezvoltării a pompat milioane de euro în firmele clanului Bădălău. EXCLUSIV Cat timp a fost mana dreapta a lui Liviu Dragnea, baronul PSD, Niculae Badalau, a taiat și spanzurat in județul Giurgiu, dar și in administrația centrala. O dovada in acest sens sunt și contractele adjudecate de care firmele familiei sale de la Ministerul Dezvoltarii . Paul Stanescu a dat 8.500.000 de euro, Badalau a incasat doar …vreo 7.600.000 de euro Firmele familiei baronului PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, acum arestat preventiv, au avut ani de zile ”abonament” la contracte cu primarii din județul Giurgiu și nu numai, cu autoritați locale din zona de sud a țarii, dar și Ministerul Dezvoltarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

