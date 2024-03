Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie a acestui an, prețurile apartamentelor de vanzare au inregistrat o creștere de 9% comparativ cu luna februarie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 10% in luna februarie 2024 vs. februarie 2023, in timp ce prețul apartamentelor…

- Șeful contraspionajului lituanian, Darius Jauniskis, este de parere ca alegerile de anul acesta din țara ar putea sa fie influențate serios de China, ca urmare a politicii pro-Taiwan susținute de statul baltic, relateaza Reuters.

- Tranzacțiile rezidențiale din județul Ilfov au crescut cu 6% in 2023, comparativ cu anul precedent, in vreme ce, in București, nivelul acestora a scazut cu 17% in aceeași perioada, se arata intr-o analiza a companiei de servicii imobiliare iO Partners. Tranzacțiile din București au scazutDaca…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a semnat decretul de numire al lui George Bologan in funcția de consilier prezidențial, acesta urmand sa se ocupe de partea de politica externa. Anterior, Bologan a fost amnasador in Italia și in Spania.

- Acțiunile de pe bursele din China au scazut marți, apropiindu-se de minimul ultimilor cinci ani atins in ședința de luni, deși guvernul condus de premierul Li Qiang s-a reunit luni și a anunțat ca va intensifica injecțiile financiare pe termen mediu și lung pe piața de capital pentru a o stabiliza,…

- Vanzarile de locuințe din SUA au atins cel mai scazut nivel din ultimii aproape 30 de ani, deoarece o creștere brusca a ratelor dobanzilor a crescut costurile pentru cumparatori, noteaza BBC. Doar 4,09 milioane de locuințe au fost cumparate, cele mai puține din 1995 incoace, in timp ce oferta restransa…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni cu un inalt responsabil chinez la Washington vineri, cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale din Taiwan, intr-un moment in care Washingtonul incearca sa descurajeze Beijingul de la orice actiune impotriva insulei autonome revendicate de China,…

- Prețurile la imobiliare au explodat in Cluj dupa anul 2010, dar cei care au cumparat inainte au facut afaceri mari. Sunt oameni care cu un apartament de 50 de mp au ajuns acum sa iși cumpere case. Un clujean a deschis cutia Pandorei, cand a intrebat in ce și-a cumparat lumea apartament și cat a…