- Catalin Cirstoiu, candidatul susținut de PSD și PNL la Primaria Capitalei, a declarat, la o emisiune TV, ca in București trebuie construita o noua gara, care sa inlocuiasca Gara de Nord. Mai mult, potrivit lui, activitatea celei mai mari gari din Capitala ar trebui restransa, iar cladirea transformata…

- In 2024, piața imobiliara din București a suferit transformari semnificative. Conform analizelor specialiștilor, un anumit cartier din capitala a inregistrat o creștere brusca a prețurilor apartamentelor.

- Sunt imaginile surprinse astazi intr-o piața din Capitala. In mijlocul mulțumii, Cristian Popescu Piedone și-a instalat masa și a inceput sa iși cheme simpatizanții la semnaturi. De la masa primarului nu au lipsit crucea și bunatațile: 8 gogoși cu zahar oferite de comercianții pieței. Ieri , scenariul…

- Au aparut deja primele cireșe in piețe, iar prețul ii poate speria chiar și pe cei mai instariți dintre romani. Aceste fructe au ajuns sa coste aproape cat un gram de aur. De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine. Anul acesta,…

- Producatorii romani se pregatesc sa scoata prima recolta de varza din acest an, care va pleca de la poarta fermei la un preț estimat la 4-4,5 lei/kg. Pe piața, insa, așa cum s-a intamplat și in alți ani, este foarte probabil ca ea sa fie mai scumpa și cu 50% sau chiar 100%, in funcție de ce adaos pun…

- Prețurile de pe piața imobiliara din Cluj Napoca au explodat in ultimii ani. Practic, cumpararea unui apartament sau a unei case in acest oraș a devenit pentru mulți o adevarata provocare. In aceste condiții, pana și primarul Emil Boc a intampinat dificultați atunci cand a dorit sa-și cumpere un imobil…

- Numarul de tranzacții imobiliare a scazut cu 10% la nivel național in 2023. Brașov a devenit principala piața imobiliara dupa București dupa ce a depașit Timiș, in timp ce Cluj a ramas pe locul patru, scrie Patru Pereți