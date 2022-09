Ministerul Apararii Nationale, licitatie cu greutate“! Una dintre firmele castigatoare, controlata de doi fosti lideri ai PNL Constanta (DOCUMENT)

Contractul prevedere furnizarea de produse agroalimentare diverse, in perioada 01.07.2022 30.06.2023 pentru unitatile militare din Fortele Navale. Una dintre firmele declarate castigatoare in cadrul procedurii Bowel Processing SA ii are ca asociati pe Gheorghe Muhscina si pe Aurel Robert Boroianu, fosti lideri ai PNL Constanta, primul presedinte al organizatiei municipale si fost consilier judetean iar cel de al doilea, fost deputat in mandatul 2016 2020. Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. ...