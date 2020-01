Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce ministrul Finanțelor, Florin Cițu, cauta soluții pentru a colecta mai mulți bani la buget, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca anunța ca Romania va cumpara cinci avioane F-16 din Portugalia. Ministerul Apararii va achiziționa, din Portugalia, 5 aeronave multirol F-16, demersurile…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, va efectua in perioada 27-28 ianuarie o vizita oficiala in Portugalia, la invitația omologului sau, Joao Gomes Cranvinho, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Printre subiectele care vor fi abordate se numara invațamantul militar și industria de aparare.„Ministrul…

- Criza din Orientul Mijlociu a confirmat ca sistemul antiracheta de la Deveselu este „foarte bine integrat in NATO si functioneaza perfect”, a declarat,ieri, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, potrivit Agerpres. El a participat la sedinta comuna a Comisiilor pentru politica externa si aparare din…

- Sistemele Patriot vor fi platite cu banii care au ramas necheltuiți pentru corvete și bateriile de coasta, a anunțat, marți, la Deveselu, Nicolae Ciuca, ministrul Apararii.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului: șeful de campanie al PNL vine cu informații din tabara…

- Echipa ce va reprezenta Romania la Jocurile Invictus de anul viitor - la care participa militari raniti in teatre de operatii - a fost prezentata oficial luni seara, in prezenta ministrului Apararii, Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres.Ministrul Apararii a vorbit despre Jocurile Invictus, despre…

- Membrii noului guvern isi preiau ministerele si isi anunta prioritatile Foto arhiva Este ziua în care membrii noului guvern îsi preiau ministerele, îsi anunta prioritatile si spun ce vor face pe termen mai lung pentru cetateni. Presedintele Klaus Iohannis a fost deja alaturi…