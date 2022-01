Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a anuntat ca a virat joi fondurile in valoare de 1.133.477.030 lei pentru plata celei de-a doua prorate, in procent de 53,13%, aferente schemei de ajutor de stat HoReCa catre Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a virat joi, 20 ianuarie a.c., fondurile in valoare de 1.133.477.030 lei pentru plata celei de-a doua prorate, in procent de 53,13%, aferente schemei de ajutor de stat HoReCa, catre Agențiile pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și…

- “Cu privire la Masura 2, ministerul, in momentul de fata, are restante de plata pentru aproximativ 3.000 de beneficiari, o suma totala de aproximativ 570 de milioane de lei. Din pacate, am constatat atunci am ajuns la ministerul si am avut discutii cu cei de la Fonduri Europene ca nu mai mai exista…

- ”Schema de ajutor de stat HoReCa reprezinta efortul comun atat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, cat si al reprezentantilor din industrie. Banii care au intrat zilele acestea si care urmeaza sa intre in conturile beneficiarilor pana la final de an reprezinta pentru multi singura solutie…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) intentioneaza sa achite pana la finalul anului 2021 toate granturile aferente schemei de ajutor de stat destinata industriei HoReCa prevazute in limita de un miliard de lei, a anuntat, marti, MAT, informeaza AGERPRES . In prezent, schema de ajutor de…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Pentru ca a fost și este un cameleon politic de calibru, adica una spune, alta face și alta gandește, dar mai ales pentru ca a fost struțul perfect al lui Iohanis și al lui Basescu, Moș Nicolae… Ciuca a fost extrem de generos cu baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur. Și cand Moș Nicolae Ciuca a desfacut…