Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a Romaniei a transmis, luni, ca a finalizat o misiune de audit privind performanța activitaților din domeniul sanatații și bunastarii animalelor, a hranei pentru animale, a siguranței alimentelor, precum și a activitaților de control oficial. Acțiunea a vizat perioada 2015-2020 și…

- Peste 1.300 de produse traditionale romanesti nu au fost certificate de Comisia Europeana pentru ca Ministerul Agriculturii nu a trimis actele, a precizat Curtea de Conturi in raportul sau de audit al performantei privind activitati din domeniul sigurantei alimentare.

- In ultimii ani se vorbește tot mai mult de comuna Hoghilag din județul Sibiu, care a devenit faimoasa pentru „Sarbatoarea Tuberozelor”, flori cultivate pentru prima data de catre etnicii sasi in perioada interbelica. Localnicii au dus, insa, mai departe tradiția zonei dupa 1989, cand sașii au plecat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti seara, la Isaccea, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. “In acest…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit, in data de 9 martie 2022, suma de 420.368.438,68 euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), aferente trimestrului IV al anului 2021”, anunta…

- Castigatoarea din Romania a concursului Juvenes Translatores, destinat liceelor, este Doroteea Pascalin, eleva la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Tulcea, aflata sub indrumarea profesoarei Mihaela Visterneanu. Totodata, alti 15 elevi din Romania au fost premiati cu mentiuni speciale.Participantii…

- Federatia Proprietarilor Paduri si Pasuni picheteaza astazi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru a atrage atentia asupra propunerii de finantare derizorie a sectorului padurilor prin Planul National Strategic 2023-2027, finantare redusa la 0,6% din valoarea totala a finantarii…