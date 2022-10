Ministerul Agriculturii: Aproape 817.000 hectare afectate de secetă, conform ultimelor raportări Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana luni este de 816.966 de hectare, in 37 de judete si Bucuresti, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Adica aproape 10% din suprafața totala agricola a țarii, care este de circa 9 milioane hectare. Principalele culturi de toamna afectate sunt: grau si triticale – 188.981 ha; orz, orzoaica, ovaz, secara – 30.036 ha; rapita – 26.805 ha. Culturile de primavara distruse de seceta sunt: porumb – 330.588 ha; floarea soarelui -160.862 ha; soia – 30.456 ha; plante furajere – 26.759 ha. Judetele care au raportat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

