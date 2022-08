Ministerul Afacerilor Externe invita publicul larg la Ziua Portilor Deschise

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca inspre și dinspre Spania, cu avionul, ca mai multe organizații sindicale au anunțat o greva a insoțitorilor de zbor ai companiei aeriene Iberia Express.

- Un angajat al Ambasadei Rusiei in Romania a fost declarat persona non grata și a parasit țara noastra, a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, decizia a fost luata avandu-se in vedere incompatibilitatea activitaților reprezentantului in cauza cu prevederile Convenției…

- Incendiul de vegetație din zona Limenaria, Thassos. MAE le recomanda romanilor aflați pe Insula Thassos sa evite deplasarile in zona afectata de incendiu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, in contextul temperaturilor ridicate inregistrate in Grecia, in insula Thassos, zona Limenaria,…

- Diplomatia ucraineana "condamna cu fermitate decretul presedintelui rus Vladimir Putin care faciliteaza accesul la cetatenia rusa pentru toti ucrainenii, vazand in acesta "o noua atingere la suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei. "Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate decretul…

- Lucrari la intrarea principala in sediul Spitalului Județean din Alba Iulia. Precizari pentru pacienți Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia deruleaza lucrari de amenajare la intrarea principala, necesare pentru confortul pacienților și indeplinirea condițiilor de evacuare impuse de ISU, transmit…

- Consulatul General al Republicii Moldova la Milano iși modifica sediul. Despre aceasta anunța Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. Potrivit sursei citate, noul sediu este localizat pe adresa Via Lorenteggio 270A, CAP 20152, scrie Noi.md cu referire la transmite Știri.md. "Modificarile…

- Accesul masinilor grele va fi interzis pe soseaua care leaga Oltenia de Ardeal, din cauza lucrarilor la noul pod peste Jiu. Restrictia va fi de doua saptamani, cel mai probabil in iulie sau august.

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a fost prezent astazi la deschiderea conferinței „Punerea in aplicare efectiva a dreptului la informație: de la o noua lege privind accesul la informație la schimbari instituționale in Republica Moldova”, un eveniment foarte important pentru asigurarea dreptului…