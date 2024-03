UPDATE: Accesul publicului in sediul Judecatoriei Cornetu din judetul Ilfov a fost restrictionat, luni, in urma incendiului care a cuprins imobilul in care functioneaza instanta. Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, au fost ”luate masuri pentru relocarea sedintelor de judecata, in principiu, in sediul Tribunalului Ilfov”. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) transmite, luni, ca incendiul izbucnit […] The post UPDATE. VIDEO/FOTO. Incendiu violent la Judecatoria Cornetu, unde se afla arhiva cu dosare. „Era flacara mare și ardea peste tot” appeared first on Știri online, ultimele…