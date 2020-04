Stiri pe aceeasi tema

- Acasa suntem bine, iar acest lucru este demonstrat și de artiștii Global Records, care lanseaza in aceasta perioada o serie de piese ale caror clipuri au fost filmate acasa. Proiectul Home Edition continua cu o noua lansare, Separated, una dintre piesele de suflet ale lui Minelli, care a fost compusa…

- Deși ediția din acest an a Eurovision s-a amanat, din cauza restricțiilor pe fundalul pandemiei Covid-19, Roxen, artista care trebuia sa reprezinte Romania in cadrul competiției muzicale internaționale, a pregatit o surpriza pentru toți fanii care o urmaresc. Alaturi de Roxen și alți artiști din portofoliul…

- Dupace a ratat participarea de anul acesta la Eurovision, care a fost amanat dincauza pandemiei de COVID-19, Roxen nu s-a demoralizat, ba din contra, aprofitat de izolare pentru a compune piese cu care sa-i incante fanii. Decurand a filmat și un videoclip in propria casa. In izolare, Roxen a compus…

- Global Records anunța prima colaborare dintre Irina Rimes și Carla’s Dreams. Artiștii lanseaza clipul piesei „3 inimi“. Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa „3 inimi“, o compoziție…

- Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa 3 inimi, o compoziție emoționanta despre iubire, familie și armonie, cu un clip care reda perfect versurile duioase. 3 inimi este despre iubirea…

- Direcția 5 lanseaza „Vreau acasa”, o balada sensibila cu un mesaj emoționant și un videoclip de poveste. „Vreau acasa” este compusa de catre Marian Ionescu și Florin Dumitrescu și transmite cele mai frumoase trairi și sentimente: dragostea fața de acel loc liniștitor – „acasa” și solidaritatea fața…

- The Motans (Denis Roabeș), artist Global Records, lanseaza piesa „Intamplator”, melodie emoționanta care vorbește despre iubire, dor și desparțire. Versurile sunt pline de sensibilitate, in registrul cu care artistul și-a obișnuit deja fanii: „M-ai omorat intamplator / Luandu-mi dragostea peste picior,…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește “Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. “Bring Us Back” vorbește cu melancolie…