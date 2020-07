Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect muzical dance electronic se lanseaza astazi – Bastard!, iar single-ul de debut se numește ”F..k That”.Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de SAN.

- Un nou proiect muzical dance electronic se lanseaza astazi – Bastard!, iar single-ul de debut se numește ”F..k That”. Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Mesajul lui Minelli fața de cei care asculta piesa este de empowerment, de a avea incredere in sine…

- „Piesa asta este tot ce-am putut sa scriu mai frumos de cand ma știu. E tot ce-am putut sa scot din sufletul meu, acum, la rascrucea drumurilor in viața mea de femeie“, spune Irina despre piesa ei de suflet, Nu vreau. Este a treia colaborare a Irinei cu celebrul DJ Mahmut Orhan, de data aceasta pentru…

- ”Rain On Me”, prima colaborare Lady Gaga cu Ariana Grande, are de acum și videoclip. Ai auzit piesa in premiera pentru Romania, de dimineața la Virgin Radio Romania, iar acum poți sa fii printre primii care ii vede și clipul. Piesa este cuprinsa pe noul album Chromatica pe care Lady Gaga il va lansa…

- Antonia revine cu single-ul “Como ¡Ay!”, o piesa in limba spaniola, un sound fresh și cool, compusa de Minelli și Spania99 și produsa de Alex Cotoi. “Abia așteptam sa lansez aceasta piesa, este facuta de ceva timp și cred ca acum a venit momentul potrivit sa o impartașesc cu voi. Mulțumesc lui Minelli,…

- Dupa o scurta pauza din lumina reflectoarelor, Corina Bud lanseaza primul single “SUPERSTAR” prin propria ei casa de discuri, in colaborare cu artista și executivul, Geneva (sau JJ). Artistele deja au o istorie impreuna, caci au lucrat la hit-ul internațional “No Sleepin”, insa de data asta colaborarea…

- INNA lanseaza videoclipul piesei “Sober”, filmat chiar in casa artistei, in cadrul seriei “Home Edition”, inițiata de Global Records. Videoclipul piesei a fost regizat de Bogdan Paun și filmat de Alexandru Mureșan – NGM Creative, producție video Loops Production. Echipa de beauty a INNEI a fost formata…