Minele de sare din Soledar: o fortăreață care poate fi crucială pentru Rusia în războiul din Ucraina Conflictul a escaladat la Soledar, obiectivul actual al trupelor ruse și pe care ele susțin ca l-au cucerit deja, in timp ce Ucraina neaga. Putin recunoaște ca situația din zonele anexate din Ucraina este dificila Grupul de mercenari Wagner da asigurari ca deține controlul asupra orașului Soledar dupa cateva zile de lupte violente, deși Kievul neaga acest lucru, iar Moscova indeamna la prudența și deocamdata nu considera zona controlata oficial. Orașul Soledar, la aproximativ 10 kilometri nord de orașul distrus Bahmut, este acum principala ținta a trupelor ruse. Dar de ce este aceasta locație… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- La aproape un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, șeful celui mai mare grup de mercenari din Rusia, Evgheni Prigojin, care a negat de multa vreme legaturile cu armata, a devenit intr-un fel fața publica a efortului de razboi al Moscovei.

- Institutul american pentru studiul razboiului (ISW), in ultimul sau raport despre evenimentele de pe front, afirma ca trupele rusești nu au reușit inca sa captureze complet Soledar – in ciuda unor afirmații false ale unor surse rusești, transmite BBC . ISW scrie ca experții sai au vazut imagini cu…

- Intr-o declarație surprinzatoare, Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, ale carui trupe se lupta sa cucereasca orașul Soledar, le ia apararea soldaților ucraineni, despre care spune ca lupta „cu curaj” pentru a-și apara teritoriul. El infirma astfel speculațiile care circula in…

- Evgheni Prigojin, fondatorul celui mai mare grup de mercenari din Rusia, Wagner, spune ca vrea ca forțele sale și armata rusa sa captureze orașul Bahmut din estul Ucrainei, deoarece are „orașe subterane” care pot adaposti trupe și tancuri, relateaza Reuters.

- Șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a explicat sambata de ce mercenarii aflați sub aripa sa sunt forțați sa cucereasca neaparat orașul Bahmut, din regiunea Donețk, in estul Ucrainei.

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a negat ca ar fi furnizat armament gruparii paramilitare ruse Wagner, calificand informația drept „nefondata”. In aceasta dimineața, sirenele de raid aerian au rasunat in Nicolaev, in sudul Ucrainei iar Putin a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, prima data de…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, spune ca un "fost general" al infanteriei marine a SUA (United States Marine Corps, USMC) face parte din aceasta armata privata ai carei recruti lupta in special in Ucraina.

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…