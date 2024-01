Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 19.00, Puterea.ro, va difuza prima parte a interviului cu Irinel Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Doar de la „Dialogurile Puterii” puteți afla ce bani sunt alocați pentru construcția de drumuri, care sunt problemele care intarzie implementarea…

- Ministrul Alexandru Rafila s-a decis pe cine numește la șefia CNAS in locul lui Andrei Baciu. Cristian Georgica Celea, general SRI in rezerva, fost președinte al Casei de Asigurari de Sanatate in perioada 2003-2005, numit de guvernul Adrian Nastase, și fost manager al spitalului SRI Agrippa Ionescu,…

- Sindicatul Europol susține ca, pana la finalul anului, Academia de Poliție se va inchide, din cauza deselor scandaluri cu mancarea stricata și toxiinfecții alimentare. Academia de Poliție “A. I. Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a anunțat sindicatul polițiștilor Europol. Decizia a fost luata…

- ”Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM comunica faptul ca toate operatiunile sale, inclusiv cele principale cu derulare prin flota, respectiv serviciile de operare curse spre toate destinatiile, vor continua sa se deruleze in conditii normale, data de 1 decembrie marcand momentul…

- Gheorghe Gabriel Gheorghe este din Sibiu, are o avere impresionanta și revine in funcția de șef la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc dupa o pauza de 8 ani. In Monitorul Oficial a aparut astazi decizia prin care premierul Marcel Ciolacu il numește pe Gheorghe Gabriel Gheorghe in funcția de președinte…

- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 2.185.850 de lei O hotarare de Guvern aparuta ieri in Monitorul Oficial scoate in evidența o haiducie incredibila regizata la Registrul Autor Roman (RAR) de sforarul șef al Ministerului Transporturilor,…

- Va mai amintiti de Dan Radu Rusanu, liberalul catalogat ca fiind un al doilea Hrebenciuc al politicii autohtone? Din 1990 pana in 2014, atunci cand a fost arestat in controversatul dosar „ASF – Carpatica” instrumentat de DNA, acesta a ocupat toate functiile posibile pe care le-ar fi putut ocupa un muritor…

- Una dintre primele stații de metrou din București, inaugurata in anul 1979, are un nou nume, incepand cu data de 14 octombrie. Este vorba de stația Timpuri Noi, care se numește de acum Octavian Udriște, in onoarea inginerului care a contribuit la construirea ei. Udriște este cel care a semnat in 1979…