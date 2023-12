Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod portocaliu de viscol, incepand de vineri, 22 decembrie a.c., de la ora 18.00, pana duminica, 24 decembrie a.c., la ora 10.00, pentru zona montana inalta – judetele Valcea, Gorj, Mehedinti, dar și Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava,…

- Polițiștii anunța proteste ample in Capitala, reclamand ca indexarea cu 5% a salariului prevazuta in „ordonanța trenuleț” acopera doar parțial inflația de 13,8%, insemnand o ,,majorare batjocoritoare”, de 30-35 de lei, potrivit Hotnews. „Domnilor guvernanți, daca strada nu va fi ocupata de polițiști,…

- Meteorologii au emis, sambata, doua alerte Cod galben de intensificari ale vantului, valabile pana duminica dupa-amiaza, la inceput in 26 de judete, iar ulterior in zone din zece judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie, ora 12:00 – 3 decembrie, ora 3:00,…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie, ora 12:00 - 3 decembrie, ora 3:00, vantul va avea intensificari in Banat si in Crisana, cu viteze in general de 55 - 65 km/h. In Carpatii Occidentali si Meridionali, iar seara si noaptea si in Carpatii Orientali vor fi…

- Sefii de promotie de la Universitatea Transilvania au fost recompensati cu cate un laptop, dar si cu cazare si masa gratuite pe tot parcursul anului. Studenții Universitații Transilvania din Brașov care au absolvit ciclul de licența cașefi de promoție și cei aflați in anul I, care au obținut media 10…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant puternic in 26 de judete, valabila pana luni dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 noiembrie, ora 10:00 – 6 noiembrie, ora 2:00, vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crisana,…

- Un numar de 103 cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul perioadei de supraveghere si pana in 26 octombrie, 82 fiind confirmate. Totodata, au fost raportate 12 decese din aceasta cauza, arata Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit Institutului…

- In ultimii ani, CNAIR a facut eforturi pentru a extinde sistemul camerelor pentru rovinieta, ceea ce a dus la instalarea unui numar impresionant de camere de rovinieta in toate județele din țara.Fiecare camera de rovinieta funcționeaza iin felul urmator: in momentul in care un vehicul trece prin fața…