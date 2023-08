Mină în Costinești. Litoralul va fi controlat de un puitor de mine și un elicopter militar Pe litoral se vor executa controale de catre un puitor și un elicopter militar, dupa ce a avut loc o explizie, in jurul unui dig din Costinești, care se crede ca a fost cauzata de o mina. Astazi, 14 august 2023, a avut loc o explizie in zona unui dig din Costinești, despre care se crede ca a fost cauzata de o mina marina. ISU Constanța a anunțat ca pompierii au fost sesizați prin apel la 112, in jurul orei 9:00, iar in urma cercetarilor de la fața locului au confirmat faptul ca s-a produs o explozie in dig, dar și ca nu s-au inregistrat victime. Purtatorul de cuvant al Statului Major al Forțelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- La scurt timp, un turist a raportat ca a vazut un alt obiect ce seamana cu o mina in stațiunea Mangalia. Din fericire, a doua alerta nu s-a confiramt, potrivit purtatorului de cuvant al Forțelor Navale. Acesta a declarat ca, in urma verificarilor, obiectul care plutea pe apa la Mangalia era un buștean.”Obiectul…

- Verificarile au fost declanșate luni, 14 august, dupa explozia unei posibile mine marine in zona digului de la Costinești și au vizat intreg spațiul maritim cuprins intre Constanța și Mangalia, transmite Statul Major al Forțelor Navele intr-un comunicat in care anunța ca nu exista mine marine in deriva.Forțele…

- UPDATE Un puitor de mine si un elicopter Puma Naval vor verifica luni dupa amiaza, zona litoralului, de la Constanta si pana la Mangalia, au anuntat Fortele Navale. De asemenea, scafandri OED cerceteaza incidentul de la Costinesti, acolo unde luni dimineata s-a produs o explozia in zona unui dig, deflagratia…

- O nava militara și un elicopter vor inspecta litoralul romanesc de la Mangalia la Navodari, dupa ce luni o mina marina a explodat in zona digului in Costinești, iar scafandrii Forțelor Navale au interveni pentru neutralizarea unei alte mine marine.„Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral…

- Litoralul romanesc de la Mangalia la Navodari va fi inspectat de o nava militara și un elicopter dupa ce luni, o mina marina a explodat in zona digului in Costinești, iar scafandrii Forțelor Navale au interveni pentru neutralizarea unei alte mine marine. Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral…

- Un puitor de mine si un elicopter verifica zona litoralului, de la Constanta si pana la Mangalia, dupa ce un barbat a spus ca a vazut o mina, au anuntat Fortele Navale.Un turist a sunat luni, 14 august, la numarul de urgența 112 și a raportat ca a vazut o mina marina la Mangalia, la cateva ore dupa…

