- Forțele ucrainene ramase in orașul-port Mariupol din sudul țarii continua sa lupte, a declarat duminica premierul ucrainean Denys Shmyhal. Rusia a dat ultimatum orașului asediat sa se predea.

- Pana la acum nu exista niciun indiciu ca soldații ucraineni din Mariupol s-ar fi predat rușilor, relateaza BBC . Rusia i-a somat sa depuna armele duminica in intervalul 6 am și 1 pm (ora locala a Moscovei), daca vor sa ramana in viața. Un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a…

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldati ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a adaugat…

- Astazi expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apara portul Mariupol. Moscova a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Incepand de luni Rusia va interzice accesul la Mariupol.

- Rusia a cerut ultimelor forte armate ucrainene din orasul-port asediat si bombardat intens Mariupol sa se predea in cateva ore, pentru a-si salva vietile. Moscova a comunicat ca a eliminat rezistenta din intregul oras, cu exceptia unei fabrici de otel de mari dimensiuni. Ministerul rus al Apararii a…

- "In oras sunt aproximativ 100.000 de oameni. In conditii inumane. Intr-un blocaj complet. Fara hrana, fara apa, fara medicamente. Sub bombardament constant", a spus el in intr-un mesaj postat pe Facebook.El a adaugat ca eforturile de salvare a civililor de acolo prin coridoarele umanitare au fost intrerupte…

- Mii de ucraineni au luat, ieri, cu asalt gara din orașul Harcov, al doilea ca marime din Ucraina, dupa ce rușii au incetat focul și lasat liber un cordon umanitar.Armata rusa a anunțat ca va opri focul din nou, astazi, si va deschide coridoare umanitare in mai multe orașe ucrainene, relateaza agenția…