Stiri pe aceeasi tema

- In contextul acordului semnat privind exportul de cereale, lucrarile au fost reluate in Ucraina in porturile Odesa, Chornomorsk și Yuzhny. Plecarea și intrarea navelor in porturile maritime se va efectua prin formarea unei caravane care insoțește nava conducatoare, transmite RBC-Ucraina cu referire…

- Unitati ale fortelor armate ucrainene au incheiat operatiunea de curatare a Insulei Serpilor de echipamente si armament lasate in urma de trupele ruse dupa retragerea lor in Crimeea, a informat sambata administratia militara regionala din Odesa, transmite EFE.Intre armamentul si echipamentul distruse…

- „Cu ce ​​drept sau pe baza carei logici insista Rusia sa inspecteze navele suverane ucrainene care parasesc porturile ucrainene si merg in alte tari? Asta nu are sens”, i-a spus Blinken lui Fred Pleitgen de la CNN, la o conferinta de presa in Germania, vineri. Blinken s-a aflat la Berlin pentru o conferinta…

- Un nor de fum din zona Cernobil, Ucraina, este impins de vant spre sud-vestul Ucrainei, zona Odesa si nordul Marii Negre. State Emergency Service of #Ukraine reports that at night the forest near the #Chernobyl Exclusion Zone was on fire. 16 rescuers and 4 units of equipment were involved in extinguishing…

- De cand a izbucnit razboiul in Ucraina, in randul romanilor și nu numai a existat, și probabil inca exista, temerea ca acel conflict armat ar putea ajunge la un moment dat pe teritoriul țarii noastre.Specialiștii in politica ne-au dat asigurari in nenumarate randuri ca nu avem motive sa ne ingrijoram…

- Rachetele rusești par sa-și fi mutat cartierul general și atenția asupra regiunii Odesa din Ucraina. Dupa cum afirma autoritațile ucrainene, Rusia a lansat vineri seara inca doua rachete asupra acestui oraș și a zonelor limitrofe. „Din fericire, nu au existat victime”, a spus guvernatorul militar local…

- Federația Rusa nu renunța la planurile sale de a ocupa tot litoralul Marii Negre a Ucrainei. Pentru a face acest lucru, rușii lanseaza atacuri cu rachete și continua sa bombardeze orașele-port Odesa, Herson și Mariupol. Acest lucru se precizeaza in rezumatul informațiilor britanice privind situația…

- Rusia a adus la baza sa navala din Marea Neagra delfini antrenați sa depisteze atacurile subacvatice, potrivit unei analize a Institutului Naval din Statele Unite, scrie The Guardian . Conform Institutului Naval al SUA, care a analizat imagini din satelit de la baza navala rusa din portul Sevastopol,…