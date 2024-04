Publicatia ucraineana kyivpost.com relateaza, citand surse din Directia Principala de Informatii (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, ca partidul parlamentar romanesc AUR, prezentat ca ”partid pro-rus”, ar putea lansa in curand ”o serie de provocari informationale anti-ucrainene” avand ca scop sa prezinte opresiunea la care sunt supuși romanii din Ucraina. O campanie similara ar urma sa fie derulata de reprezentantii partidului bulgar „Renasterea” in regiunea Odesa, vizand satele locuite in principal de etnici bulgari, serviciile ucrainene apreciind ca sincronizarea acestor operatiuni speciale…