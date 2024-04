Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a desfasurat in Crimeea cateva zeci de rachete Zircon, pe care le poate folosi pentru a lovi nu doar regiunile sudice din Ucraina, ci și Kievul și regiunile nordice ale tarii, noteaza Korespondent, potrivit Rador Radio Romania. Prin urmare, considera Natalia Humeniuk, reprezentanta trupelor…

- Specialiștii in securitate cibernetica din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev au spart sistemul informatic al serviciilor publice din Federația Rusa, prin care se desfasoara votul electronic la "alegerile prezidențiale" - relateaza, sambata, agentia Ukrinform,…

- Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina, Kirilo Budanov, considera ca separatiștii de la Tiraspol nu ar planifica sa solicite liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, anexarea Transnistriei la Federația Rusa, informeaza The Kyiv Independent preluat de stiripesurse.md…

- Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii, Kyrylo Budanov, a declarat ca politicianul rus de opoziție Oleksiy Navalny a murit din cauze naturale - din cauza unui cheag de sange, a declarat Budanov in marja conferinței „Ucraina. Anul 2024”, relateaza Hromadske „Pot sa va dezamagesc,…

- Ucraina a anunțat ca a efectuat un atac cibernetic care a scos din functiune un server al Ministerului rus al Apararii si a perturbat temporar schimbul intern de informatii, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Operatiunea “a neutralizat serverul de comunicatii speciale al Ministerului rus al Apararii”,…

- Armata rusa a trimis in Marea Neagra doua submarine inarmate cu pana la opt rachete de croaziera de tip Kalibr, raporteaza, duminica, Forțele de Aparare "Sud" din Ucraina, conform Rador Radio Romania.Armata ucraineana precizeaza ca Rusia are in Marea Neagra opt ​​nave aflate in serviciu de lupta.…

- Un colonel ucrainean mort in timpul unei misiuni in Rusia a fost comemorat la Lvov, unde fiul lui a participat la dezvelirea unei placi comemorative și unde au fost facute publice circumstanțele misiunii in care Oleg Babii și-a pierdut viața, relateaza site-ul Direcției de Informații a Ministerului…

- Franta urmeaza sa livreze Ucrainei alte 40 de rachete cu raza lunga de actiune de tip SCALP si ”sute de bombe”, anunta presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita la Kiev ”in februarie”.Franta este ”pe cale sa finalizeze un acord” de securitate cu Ucraina - de tipul celui…